Vineria Torlonia, Un'Esperienza Unica per Visitare Villa Torlonia

Parte l’ottava edizione alla scoperta di Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli in compagnia dei nuovi personaggi e delle maschere di Teatro degli Scartafacci. A Villa Torlonia torna "Vineria Torlonia" il percorso teatrale per riscoprire i luoghi e le atmosfere dell’antica Tenuta Torre. Un’esperienza unica per poter visitare la Villa in tutta la sua bellezza. Da giovedì 13 a domenica 16 luglio, addestrati, armati e accompagnati dagli attori del Teatro degli Scartafacci si partirà per una battuta di caccia alla Dea Fortuna. Nel nuovo Casinò Torlonia tra roulette e tarocchi, bingo e malocchi, di riffa o di raffa un premio si acchiappa. Turni alle 20, 21 e 22. Costo 10 euro, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Vineria Torlonia è un progetto del Teatro degli Scartafacci (Matteo Carlomagno, Mirko Ciorciari, Edoardo La Scala e Paolo Summaria) organizzato in collaborazione con Atlantide all’interno delle azioni di promozione del Parco Poesia Pascoli. Realizzato in collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli, Assessorato alla Cultura, Assessorato al Turismo e Commercio e con il Museo Casa Pascoli, in collaborazione con Cantina Ca’ Perdicchi.

e. p.