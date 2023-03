Vini top di Ais alla Fiera ’Esperienze di Vitae’, il gran galà dedicato alle migliori etichette

di Annamaria Senni

Per i ’winelovers’ (gli amanti del vino) arriva l’evento dell’anno. Sabato 25 marzo alla Fiera di Cesena si terrà ’Esperienze di Vitae’, il gran galà dedicato ai vini top, premiati dalla Guida Vitae 2023, la ’bibbia’ del vino secondo Ais, l’associazione italiana Sommelier. Degustazioni aperte al pubblico dalle 14 in Fiera (entrata 25 euro; 15 euro per i soci Ais) dove calici tintinnanti saranno riempiti da 696 bottiglie di vino.

"Una manifestazione riservata alle eccellenze, come testimoniano i vini e le cantine protagonisti della kermesse che hanno ottenuto le ’Quattro Viti’ nella guida - dice il presidente Ais Romagna Adolfo Treggiari -. ’Esperienze di Vitae’ ci permette di essere più vicino ai produttori oltre a permettere ai consumatori di partecipare agli assaggi. Il successo dello scorso anno a Riccione ci ha spronati a proseguire allargando la manifestazione all’Umbria. Per i prossimi anni vorremmo rendere l’evento itinerante".

In degustazione ci saranno le migliori produzioni enologiche di Romagna, Emilia, Marche e Umbria. La giornata sarà dedicata alle premiazioni delle migliori cantine dei quattro territori, e aperta agli amanti del vino di tutta Italia, oltre ai soci Ais e ai professionisti del settore.

Premiate 116 etichette eccellenti: 33 in Romagna (due nel Cesenate, il trebbiano Cavaliere Bianco della tenuta ’Casali’ di Mercato e il sangiovese Torre di Roversano della tenuta ’Il Plinio’ di San Carlo), 31 in Emilia, 30 nelle Marche e 22 in Umbria.

Alle 10.30 sarà assegnato il diploma d’eccellenza dalle mani dei rispettivi presidenti Ais (Adolfo Treggiari di Ais Romagna, Luca Manfredi di Ais Emilia, Stefano Isidori di Ais Marche e Pietro Marchi di Ais Umbria) e dalle 14 fino alle 19.30 si spalancheranno le porte agli appassionati, soci Ais e professionisti del settore e gli operatori della ristorazione, per gli assaggi dei vini premiati, serviti e raccontati dai sommelier.

"Per il secondo anno - ha detto Luca Manfredi, presidente Ais Emilia - riproponiamo ai nostri soci e ai winelovers un’occasione unica per degustare insieme le eccellenze di più territori".