Poco alcol nel vino, cade il tabù: arriva il dealcolato

Cesena, 25 febbraio 2025 – La parola vino in Italia evoca usi e costumi quasi immutabili e così dealcolarlo è stato per lungo tempo un tabù. L’Italia ha impiegato tre anni per recepire una norma europea ed è arrivata in coda a Francia, Spagna e Germania. Con il decreto del 23 dicembre scorso la filiera nazionale del vino può ora operare con regole simili a quelle in vigore da anni sul mercato europeo: in particolare è concessa la possibilità di ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico, ad esclusione dei prodotti Dop e Igp. Più precisamente, potrà essere classificato come dealcolato un vino che abbia un titolo alcolometrico non superiore a 0,5%, e come parzialmente dealcolato un vino con un titolo superiore a 0,5%, ma comunque inferiore al minimo della categoria precedente alla dealcolazione, di norma compreso tra 8,5% e 9%.

Non si tratta solo di aggredire un mercato globale, quello no/low alcol, in forte aumento, con stime di crescita a due cifre. Nell’influenzare questo cambiamento culturale ha avuto un ruolo importante anche la riforma del codice della strada, che ha introdotto sanzioni più severe sul consumo di alcol prima di mettersi alla guida. Le abitudini dei conducenti stanno cambiando, orientandosi verso un comportamento più responsabile e consapevole. Il vino no/low alcol può rappresentare una soluzione contemporanea alla richiesta di poter comunque godere degli effluvi e del piacere del rito di un buon calice, pur restando al tempo stesso dentro i limiti.

E non stiamo parlando di un prodotto di serie B. I vini analcolici di alta qualità sono fatti con uve pregiate, seguono processi di produzione sofisticati e hanno un sapore che può competere con quello dei vini tradizionali. Certo, l’alcol incide su aroma, gusto e struttura complessiva del vino. Sul fronte della cooperazione, che rappresenta più del 50% del vino prodotto in Italia, c’è fervore. “Non abbiamo ancora prodotti, ma siamo molto interessati, tenendo conto che il tema no-low alcol è un trend mondiale in forte crescita – dicono dalla Caviro – Siamo una cooperativa di secondo grado e dobbiamo impegnarci anche per garantire ai nostri viticoltori il corretto livello di profitto”. In pista da alcuni anni è invece Argea, il maggiore gruppo vitivinicolo privato italiano, che ha portato sul mercato ben otto etichette di vini no-alcol, provenienti da Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Abruzzo appoggiandosi a terzisti oltre frontiera. L’accoglienza in Italia è stata più cauta rispetto ad altri paesi di commercializzazione, ma l’interesse sta crescendo.