Vintage Market con scarpe e borse alla Fiera di San Crispino

Nell’ambito della storica Fiera di San Crispino (25/26 ottobre), la Pro Loco Aisèm, quest’anno debutta organizzando in collaborazione con l’associazione Rubicone Eventi, la prima edizione del “Pascoli Vintage Market”, una mostra-mercato dedicata al mondo del vintage, dell’handmade, dell’upcycling e della creatività, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre.
Un evento che rappresenta un’interessante novità all’interno della Fiera di San Crispino, da sempre legata alla tradizione calzaturiera del territorio. Proprio per questo motivo, il “Pascoli Vintage Market” dedicherà una particolare attenzione a scarpe e borse, accanto a una selezione di abiti, accessori, oggetti di design e creazioni artigianali dal gusto retrò.
La mostra-mercato prevede la partecipazione di circa 20-30 espositori, distribuiti in spazi di 3x3 metri all’interno del Parco delle Rimembranze. Potranno partecipare: Espositori non professionali, che presentano oggetti personali o da collezione appartenenti alle categorie ammesse; Artisti e creativi, con opere d’arte o di ingegno a carattere originale; Espositori di abbigliamento, calzature, borse e oggettistica vintage.
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 20. Le domande di prenotazione per gli spazi espositivi potranno essere inviate sino al 23 ottobre 2025 all’indirizzo email sanmaurovestevintage@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 375 88 33 880.