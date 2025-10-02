Violenta lite in famiglia. Colpisce la moglie alla testa

Un 55enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Cesena per continui maltrattamenti in famiglia e per ultimo atto avere colpito e ferito alla testa la moglie e poi la figlia, entrambe di nazionalità marocchina. Il fatto è accaduto l’atra sera alle quando alla Polizia di Stato è giunta una richiesta di aiuto per una lite in famiglia in zona Borello.

A telefonare alle forze dell’ordine è stato l’uomo che riferiva di aver avuto una violenta discussione con la moglie e con la figlia, aggiungendo che, se non fosse intervenuta velocemente la Polizia, la situazione sarebbe potuta degenerare. Le Volanti del Commissariato di Cesena arrivate sul posto si sono trovate di fronte l’uomo agitato e con indosso una maglietta lacerata. Riversa per terra e dolorante una donna che piangeva spaventata. Gli agenti hanno chiamato il 118 per la donna che presentava una ferita nella parte anteriore della testa.

La donna ha raccontato ai poliziotti che era stata aggredita violentemente dal marito a seguito di una lite e che questi l’avrebbe, prima, afferrata per i capelli, strattonandola contro le pareti della casa, per poi colpirla alla testa con un oggetto in terracotta che era andato in frantumi. Poi è arrivata la figlia 26enne della coppia che, ancora scossa, ha detto di avere preso le difese della madre durante la lite e che per questo motivo sarebbe stata anche lei colpita violentemente dal padre, scappando a casa della nonna, che abita poco distante, per chiedere aiuto poiché il suo telefono cellulare era stato distrutto dal padre e lanciato nel cortile.

I poliziotti, dalle testimonianze delle due donne, entrambi di origine marocchine, ma da molti anni residenti in Italia, hanno ricostruito un quadro di maltrattamenti che l’uomo, cittadino italiano di 55 anni, avrebbe realizzato nei loro confronti da tempo e a cui avrebbe assistito più volte anche un figlio minorenne della coppia. L’uomo, prima ha negato qualsiasi coinvolgimento per quei fatti, poi ha ammesso la sua responsabilità dichiarando però di essere lui la vittima della situazione perché le due donne "comandano sempre".

Immediato l’arresto dell’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e l’applicazione in sede di udienza di convalida della misura cautelare in carcere da parte del giudice.

Ermanno Pasolini