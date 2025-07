L’ombra del violentatore seriale: abusa di una minorenne, arrestato

Cesena, 5 luglio 2025 – E’ agli arresti domiciliari, dopo aver consumato una violenza sessuale nei confronti di una giovane minorenne. Un 19enne, residente a Savignano e originario del Nord Africa, è stato arrestato dai carabinieri di Cesenatico, a Gambettola, nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 4.30. Proprio a Gambettola, mercoledì sera, si stava svolgendo una festa in un locale. La giovane stava ballando assieme alle amiche quando il 19enne si è avvicinato al gruppetto di ragazze. Dalla prima ricostruzione dei fatti sembra che il giovane, approfittando di uno stato di poca lucidità della ragazza, l’abbia prelevata di peso e portata in un luogo appartato. Un piccolo giardinetto buio poco distante dal locale, dove il ragazzo avrebbe approfittato di lei. Sembra che entrambi fossero alterati dall’alcol. Ad accorgersi dell’improvvisa assenza della vittima, è stata un’amica che è subito andata a cercare la ragazza cogliendo sul fatto il 19enne, accusato oltre che di violenza anche di aver picchiato la vittima che cercava di reagire. L’aggressore se la sarebbe presa anche con l’amica, che è riuscita a fuggire e a chiedere l’aiuto di altri amici accorsi sul posto.

A quel punto sarebbe iniziato un vero e proprio pestaggio. In quel luogo buio e appartato in un’area verde di Gambettola, il gruppo di amici della ragazzina violentata ha intercettato il presunto molestatore, lo ha bloccato e picchiato. Le urla e le grida hanno svegliato i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il giovane molestatore (sottraendolo al ‘linciaggio’ degli amici della vittima) trasportandolo all’ospedale Bufalini di Cesena per alcune ferite lievi. Anche la vittima e l’amica sono state medicate. La giovane minorenne, sottoposta anche a cure psicologiche, avrebbe detto di essere rimasta “pietrificata e di non essere riuscita ad opporre tutta la resistenza che avrebbe voluto”.

Si indaga anche su un altro fatto che parrebbe collegato alla violenza di mercoledì notte. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il 19enne sia l’autore di un altro episodio di violenza accaduto nella notte tra il 18 e il 19 giugno in un locale della Valle del Rubicone. Un molestatore seriale dunque che potrebbe aver molestato un’altra ragazzina due settimane fa. La giovane, che era andata a ballare musica afro assieme ad alcune amiche, è rientrata a casa raccontando al padre di aver subito una violenza. Stessa dinamica, ma vittime differenti. Per i fatti di mercoledì notte sono in corso indagini, anche attraverso gli abiti della minorenne violentata. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida che si terrà questa mattina. Il 19enne è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali. Lo stupore e la rabbia non hanno tardato ad arrivare nella piccola comunità di Gambettola.

“La violenza che si è consumata l’altra notte è uno di quegli episodi che segnano profondamente una comunità – hanno detto i rappresentanti della minoranza consiliare di centrodestra del Comune di Gambettola -. Una giovane donna è stata aggredita e stuprata da un immigrato di origine marocchina di seconda generazione. E’ l’ennesimo caso in cui un reato gravissimo è stato commesso da una persona di origini straniere con diversi precedenti di polizia”.