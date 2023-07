Violentava e maltrattava la ex, arrestato 45enne di Sogliano

Un operaio di 45 anni è stato arrestato in esecuzione di una condanna per violenza sessuale aggravata contro la ex compagna e maltrattamenti contro i familiari. L’uomo deve scontare una pena di 4 anni e nove mesi di carcere.

I reati si sono verificati a Sogliano sul Rubicone, dove i carabinieri tra il 2019 e il 2020 hanno seguito il caso di una famiglia con evidenti problemi di degrado. I fatti risalgono dunque fra tre e quattro anni fa, tuttavia l’arresto è stato eseguito materialmente l’altro giorno, quando i militari hanno ammanettato e consegnato all’Autorità giudiziaria l’uomo che ha abusato per anni della donna con la quale aveva costruito una famiglia. È una triste storia di violenze consumate davanti ai figli minori, con la vittima oggetto di botte, maltrattamenti, violenze, minacce, ingiurie ed offese, che ha avuto il suo apice quando la donna ha trovato il coraggio di denunciare tutto ed è finita con il recente ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. Il 45enne italiano dovrà scontare 4 anni e 9 mesi di reclusione, oltre a pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni l’esclusione perpetua dai rapporti con la vittima. L’aggressore adesso si trova in carcere a Forlì, dove non era stato rinchiuso in precedenza, perchè all’epoca dei fatti era stato soltanto denunciato. In aiuto della moglie, che nel frattempo ha chiesto ed ottenuto la separazione, tre anni fa è scattato il codice rosso, con l’allontanamento del 45enne e la possibilità di potersi rifare una vita serena assieme ai figli. Del caso se ne sono occupati i carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone, che fanno parte della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico.

Giacomo Mascellani