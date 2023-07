Violento temporale sulla costa Notte senza fine tra vie allagate e ospiti del campeggio in fuga

di Annamaria Senni

Il maltempo non dà tregua. Ancora una notte difficile sulla riviera romagnola, dove mercoledì sera verso le 23.30 si è scatenato un violento temporale accompagnato da vento forte e precipitazioni intense. La situazione più difficile nelle zone di Valverde, Savignano Mare e Gatteo Mare. Qui le raffiche di vento si sono avvicinate ai 90 chilometri orari, provocando una strage di rami e la caduta di diversi alberi, fortunatamente senza danni a persone o cose.

Il forte vento è stato accompagnato da una violenta e incessante pioggia che nel giro di una decina di minuti ha scaricato sulla costa di Gatteo Mare 34 millimetri d’acqua. La difficoltà più grossa è stata quella provocata dal sistema fognario che non è stato in grado di ricevere una piogga così intensa e le vie di Gatteo Mare, Villamarina e Valverde si sono trasformate in torrenti d’acqua che trasportavano con sè tutto ciò che trovavano per strada.

Tra le scene sconcertanti che si sono presentate nella notte tra mercoledì e giovedì anche l’immagine di via Raffaello a Valverde completamente allagata con i bidoni dei rifiuti che navigavano lungo la strada. Solo terminato il temporale la situazione è tornata gradatamente alla normalità.

Notte senza fine e difficile da affrontare anche per i campeggiatori e i gestori del camping Rubicone a Savignano Mare, dove la forte pioggia ha finito con l’allagare diverse tende e ha obbligato gli ospiti ad allontanarsi in tutta fretta dalla struttura, portando con sè i propri oggetti personali.

Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena che hanno operato con quattro squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Cesena (oltre ai vigili del Fuoco volontari di Savignano e Cesenatico) nelle zone di Cesenatico, Valverde e Gatteo Mare per rimuovere i rami e i tronchi caduti a terra e per svuotare gli scantinati allagati di abitazioni e di hotel sul lungomare.

Sul sito di Emilia Romagna Meteo è descritto il lunghissimo percorso del violento temporale di mercoledì sera che si è formato sulle Prealpi, ha attraversato il Veneto, tutta l’Emilia-Romagna dal Ferrarese, la costa romagnola fino al Riminese e a San Marino e ha attraversato quasi metà delle Marche per esaurirsi poco prima di Camerino.