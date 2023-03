Violenza, cento richieste di aiuto "Serve un supporto più attivo"

di Annamaria Senni

I numeri sono sempre più allarmanti. Aumenta l’inferno tra le mura domestiche per le donne vittime di violenza. A Cesena nell’anno appena trascorso ci sono stati ben 100 casi di violenza sulle donne che sono stati comunicati al Centro Donna. Nel 2021 i casi di violenza sulle donne erano stati 77, circa un quarto in meno dell’anno scorso. "Sono state un centinaio le donne che si sono rivolte al centro donna nel 2022 per chiedere aiuto e supporto per la situazione di violenza che hanno subito in casa – racconta Valentina Barducci, coordinatrice del Centro Donna di Cesena –, il numero è alto ma sta anche a dimostrare che le violenze vengono raccontate sempre di più da chi le subisce e questo è l’unico modo per farsi aiutare". Molto spesso i maltrattamenti fisici sono accompagnati da violenza psicologiche.

"Molte donne subiscono umiliazioni, denigrazioni, atti che hanno come obiettivo di generare un condizionamento e ledere l’integrità psicologica infierendo sull’autostima – dice Valentina Barducci – per questo pensiamo di incrementare il servizio di supporto psicologico rivolto alle donne". Per fare questo il Centro Donna di Cesena utilizzerà il contributo di 4 mila euro donati dall’associazione ‘Women In Run Cesena Asd’. La stessa cifra è stata donata ieri mattina, in Comune a Cesena, al Centro Donna di Cesenatico. Otto mila euro totali che rappresentano il ricavato della passeggiata solidale ‘WiRun 2022’ del 27 novembre scorso, organizzata nell’ambito delle iniziative programmate per il 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "Alla passeggiata solidale del 27 novembre – dice Belinda Ronconi, presidentessa di ‘Women in Run’ – hanno partecipato oltre 1000 persone. Grazie a loro e agli sponsor siamo riusciti a fare queste donazioni utili a sostenere la lotta alla violenza. Ci sono casi di violenza che a volte rimangono dentro le mura domestiche, e noi vogliamo tirarli fuori".

"Con l’assegno di 4.000 euro ricevuto da Women in Run, che ringraziamo moltissimo – ha detto la vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi, referente del Centro Donna di Cesenatico – vogliamo incentivare e aumentare la rete di sostegno alle donne. Per questo stiamo attivando una collaborazione con le forze dell’ordine per aumentare il presidio sul territorio. Le donne possono segnalare con una lettera, un messaggio, una telefonata o in qualsiasi altro modo la situazione che stanno vivendo". "Grazie a questa donazione, contribuiremo alla realizzazione di una ‘stanza rosa’ all’interno della caserma dei Carabinieri di Cesenatico – dice la vicesindaca – un luogo in cui le donne si possano recare senza vergognarsi, magari anche assieme ai figli piccoli, per denunciare le situazioni di violenza che vivono in casa". Le ‘Women in Run-Cesena’, associazione sportiva dilettantistica, affiliata al comitato cesenate del Csi, sono donne che corrono e praticano allenamenti di gruppo, insieme ai propri ‘Angels’ (uomini) per sentirsi in sicurezza anche di sera ovunque. Sempre per celebrare la giornata internazionale e per ribadire un secco ‘no’ alla violenza sulle donne, il gruppo Women in Run invita tutta la cittadinanza alla camminata che si terrà sabato nell’ambito del programma ‘Marzo delle donne’, promosso dall’assessorato alle politiche delle differenze del Comune di Cesena e del Forum delle donne.

