Violenza domestica e radiofonia giornata di incontri e dibattiti

Nei giorni scorsi a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno si è svolta una giornata di incontro, confronto e formazione sui temi della violenza domestica e della radiofonia contemporanea, organizzata da ’Unveil Youth Week’ in collaborazione con la web radio mercatese ’Colli’nAir’ e il Comune di Mercato Saraceno. L’obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni alla non violenza, tramite un’azione di prevenzione del fenomeno della violenza domestica, con un riconoscimento del ciclo della violenza e la condivisione di buone pratiche. E’ stato approfondito anche il tema della radiofonia e del podcasting, in una delle tappe nei "nuovi luoghi" previste dal network ’NarrAzioni’ (nella foto) dell’Ang inradio networking, finanziato dall’Agenzia Nazionale per la Gioventù.

NarrAzioni è un network composto da un gruppo informale che si è riunito intorno allo strumento radiofonico a Cesena, a un’associazione giovanile di Pisa e a gruppi di Bolzano, Bologna e Torino supportati da realtà del terzo settore con esperienze fortemente radicate.

Il ’nuovo luogo’ scelto dal network è stato proprio Mercato Saraceno, in cui si è realizzato un incontro di approfondimento sulla creazione e sulla diffusione di contenuti radiofonici e di podcast. I partecipanti sono stati per la maggioranza giovani di progetti radiofonici territoriali. L’assessora alle pari opportunità Giulia Rogai ha così commentato: "Siamo molto contenti che questo progetto sia approdato a Mercato Saraceno perché crediamo come Amministrazione che fare rete con altre realtà sia fondamentale e stimolante. Un grazie particolare va ai ragazzi della web radio che in questi mesi si sono spesi affinché il progetto fosse partecipato e rimanesse attivo".

Edoardo Turci