Violenza e divario di genere oltre gli slogan

"Comprendo che un determinato clima culturale – prosegue il nostro lettore – possa far da sfondo a fenomeni di sopraffazione e violenza, ma le responsabilità restano individuali. Anche l’utilizzo del termine ‘femminicidio’ a ogni piè sospinto può essere fuorviante".

Caro lettore, apprezzo il suo equilibrio nell’esposizione di una convinzione che mi trova in disaccordo in alcuni punti (concordo sul richiamo alla responsabilità dei cronisti). Premetto che come lei rifuggo da facili generalizzazioni e slogan semplicistici sul ‘patriarcato’. Ma che in Italia esista un problema culturale di violenza verso le donne, è un dato di fatto. Da gennaio in Italia sono 105 le donne vittime di omicidio, di cui 85 uccise in ambito familiareaffettivo. E’ proprio questa l’accezione di ‘femminicidio’, non un semplice omicidio di donne. Il reato di ‘femminicidio’ non esiste (e per questo non c’è bisogno di ‘maschicidio’ come dicono alcuni burloni), ma il fenomeno c’è eccome. E più in generale, nel Global Gender Gap del World Economic Forum, lo strumento che fornisce un quadro generale sull’ampiezza e sulla portata del divario di genere in tutto il mondo, l’Italia è scivolata quest’anno di 13 posizioni, fino al 79° posto su 146 stati. Il problema esiste e interroga tutti, gli uomini in primo luogo.

emanuele.chesi@ilcarlino.net