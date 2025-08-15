Violenza e paura alla stazione. Arrestati due giovani

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato due uomini, un 30enne e un 24enne, entrambi marocchini, ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di armi bianche e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto riguarda la lite scoppiata mercoledì sera alle 19.30 in un bar in zona stazione, con l’utilizzo di bottiglie di vetro rotte.

I carabinieri sono arrivati sul posto velocemente, essendo la zona sottoposta da tempo a vigilanza e controlli dopo diversi episodi violenti, e hanno trovato un uomo con numerose ferite sanguinanti. Il ferito ha raccontato che due individui gli avevano spruzzato sugli occhi uno spray urticante al peperoncino ed era stato colpito al volto con una bottiglia rotta. Il locale mostrava numerose macchie di sangue, sedie e tavoli rovesciati e un danneggiamento della vetrata. Il malcapitato era intervenuto nel tentativo di difendere la titolare dell’esercizio, minacciata da due ubriachi che volevano entrare per forza nel locale. Gli aggressori erano scappati a piedi, lasciando però i loro zaini dove sono stati ritrovati gli spray urticanti. Sono stati raggiunti dai carabinieri e bloccati, ma uno ha opposto resistenza spintonando i militari. L’altro aveva sui vestiti ancora i segni della colluttazione, in particolare le macchie di sangue della vittima. Entrambi sono stati arrestati e hanno trascorso la notte in camera di sicurezza nella caserma dei carabinieri. Ieri l’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Forlì che ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 24enne e il divieto di dimora nel comune di Cesena per il 30enne.

Ermanno Pasolini