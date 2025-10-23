Violenza, la difesa dell’imputato: "Non ricordo, non sono stato io"

Procede con sollecitudine in tribunale a Forlì il processo con il ‘codice rosso’ a carico di un rumeno di 31 anni accusato di stalking, violenza e lesioni ai danni della ex convivente di un anno più giovane. L’uomo, che ora vive nel Ferrarese ed è difeso dall’avvocato Ilenia Fioravanti di Ferrara, fu arrestato il 20 febbraio scorso dai carabinieri. Nell’udienza di ieri, davanti al collegio formato dai giudici Monica Galassi (presidente), Federico Casalboni e Ramona Bizzarri, ha deposto il maresciallo dei carabinieri che, insieme a un collega, arrestò l’imputato (che aveva precedenti specifici) al termine di un complesso intervento che si era sviluppato nell’arco di oltre tre ore. Il suo racconto ha delineato non solo le modalità dell’arresto, ma anche il modo di agire dell’imputato. Dopo un paio di testimoni che hanno raccontato dell’evento che causò la perforazione di un timpano della donna, è stata la volta dell’imputato: un lungo interrogatorio disseminato di ‘non lo so’, ‘non ricordo’, ‘non ho visto’, ‘non sono stato io’ con frequenti contrasti col pubblico ministero Andrea Marchini e soprattutto con l’avvocato Beatrice Baratelli, parte civile per conto della vittima, che contestava punto per punto la successione degli eventi, parte dei quali riportati in un interrogatorio contestato all’imputato.

La prossima udienza, a metà novembre, sarà dedicata a testimoni citati dalla difesa dell’imputato; la conclusione dovrebbe esserci il 3 dicembre, quando ci saranno la requisitoria del pubblico ministero, le arringhe degli avvocati di parte civile e della difesa, al termine delle quali i giudici si ritireranno in camera di consiglio per emettere la sentenza.

Questo processo è un esempio di come, grazie alle norme del ‘codice rosso’ una vicenda giudiziaria complessa per atti di violenza di genere possa svilupparsi e concludersi nel giro di pochi mesi.

re.ce.