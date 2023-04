Violenza sessuale su una 20enne, denunciato imprenditore cesenate: la testimonianza delle amiche

Santarcangelo, 14 aprile 2023 – Cinquant’anni lui, venti lei. Siamo nella calda estate del 2020 quando, a dire della giovane, si sarebbe consumata una violenza sessuale. Il dito è puntato contro un imprenditore cesenate, residente a Santarcangelo. Proprio nella sua casa, dove la ragazza (secondo l’accusa) sarebbe stata invitata per bere qualcosa una sera, si sarebbe consumata la violenza. La giovane, che all’epoca lavorava in un albergo a Cesenatico e che tuttora è residente a Bologna, racconta che quella sera d’estate era stata invitata con una scusa nell’appartamento dell’amico di famiglia, che le avrebbe anche pagato il taxi per raggiungere la sua abitazione. La ragazza ha raccontato che l’uomo quella sera aveva fatto uso di sostanze stupefacenti e che l’avrebbe chiusa in casa, impedendole di uscire, l’avrebbe spinta contro il muro, per poi bloccarla e iniziare a palpeggiarla. Poi sarebbe andato persino oltre, buttandola sul letto e abusando di lei, dopo averle strappato i vestiti mentre lei cercava disperatamente di cercare rifugio nel bagno dell’abitazione. Il giorno dopo l’accaduto, la ragazza racconta alle amiche la sua versione dei fatti.

Amiche e confidenti che ieri hanno testimoniato in tribunale a Rimini, dove a difendere l’imputato erano gli avvocati Alessandro Sintucci e Marco Baldacci, mentre per la parte offesa c’era l’avvocato Rossella Mariuz. Ma i racconti di ‘vittima’ e presunto ‘carnefice’ non coincidono. L’uomo è convinto della sua totale innocenza e ha anche scelto di rinunciare a riti alternativi e scorciatoie giudiziarie che comportino sconti di pena, per affrontare fino in fondo la questione e difendersi dalle infondate accuse. A partire da quelle della nottata estiva del 2020. Tra l’uomo e la giovane c’era un bellissimo rapporto. Lui conosceva bene la madre della ragazza ed era per la giovane una sorta di zio, un confidente. La violenza non sarebbe mai avvenuta. Il rapporto tra i due sarebbe stato consenziente. A dimostrarlo sarebbero gli eventi dei giorni successivi e anche i numerosi messaggi telefonici mandati dalla donna all’imprenditore cesenate. Emoticon sorridenti, faccine, cuoricini, nomignoli affettuosi utilizzati dalla ragazza il giorno dopo ai fatti e destinati all’amico di famiglia. La ventenne sarebbe persino tornata a trovarlo a casa il giorno dopo, chiedendo di non raccontare alla madre del rapporto che avevano avuto. Ma nel timore che questo accadesse, secondo l’imputato, si è inventata la pesante accusa. Il processo è stato rinviato al 26 ottobre.