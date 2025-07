Violenza sessuale nel Cesenate: il presunto autore rischia il linciaggio

Gambettola (Cesena), 4 luglio 2025 – Prima avrebbe violentato una coetanea a Gambettola, nel Cesenate, e poi ha rischiato il linciaggio da parte degli amici della ragazzina, finendo - per le botte ricevute - al Pronto Soccorso dove è stato fermato dai Carabinieri. Protagonista della vicenda un 19enne di Savignano, indagato con l'accusa di violenza sessuale e che potrebbe essere anche l'autore di un'altra violenza, avvenuta, una decina di giorni fa a una festa in collina, sempre nel Cesenate.

Cos’è successo

Come riporta il 'Corriere Romagna’, due notti fa, il giovane si sarebbe avvicinato a due adolescenti, poco più che maggiorenni e, riuscito a intercettarne una in un luogo buio e appartato in un'area verde di Gambettola vicino a un parcheggio, si sarebbe reso responsabile di una aggressione sessuale.

Raccontato alle amiche quanto accaduto, un gruppo di amici della ragazzina si è mosso alla ricerca del presunto molestatore, individuato bloccato, intorno alle 3, nei pressi di un sottopasso non troppo distante dal luogo della presunta violenza.

Qui è andato in scena una sorta di linciaggio con i protagonisti della vicenda a finire al Pronto Soccorso dell'ospedale 'Bufalini’ di Cesena: la ragazza per essere medicata, sottoposta alla visite necessarie ed essere messa sotto protezione anche dal punto di vista psicologico e il 19enne, già noto alle forze dell'ordine, a seguito delle lesioni subite nel 'pestaggio’. La prognosi ricevuta è di alcuni giorni.

Per lui è scattato il fermo. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, ipotizzano si tratti della stessa persona che, una decina di giorni fa, ha violentato una ragazzina in un parcheggio al termine di una festa in collina, per poi dileguarsi: la descrizione fisica dell'aggressore corrisponderebbe a quella del 19enne fermato per i fatti di Gambettola.