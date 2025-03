Violenza sessuale. Ricorso in Cassazione contro la condanna

Al via il ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello della Corte di Bologna che, a dicembre dello scorso anno, ha condannato un cameriere 32enne di Cesena a 2 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni lievi. L’uomo, difeso dall’avvocato Riccardo Luzi, era stato condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi di reclusione, ma la Corte d’Appello ha riformato la sentenza riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche. I fatti risalgono al 7 agosto del 2019. Una coppia di ex fidanzati (lui 32 anni di Cesena e lei 25 anni di Cesenatico) si incontra in un locale sul lungomare di Cesenatico assieme ad amici. La relazione tra i due era appena finita, ed era durata cinque mesi. Sembra che la gelosia costante, provata dall’uomo, sia stata la causa dei continuti litigi e della rottura definitiva. In quel caldo pomeriggio d’agosto di 6 anni fa, nel locale di Cesenatico, davanti agli amici comuni, i due ex fidanzati danno in escandescenza. Prima litigano e volano parole pesanti poi passano alle mani: si danno schiaffi, pugni e si tirano i capelli. La ragazza va al pronto soccorso e viene rilasciata dopo le cure dei sanitari, con una prognosi di cinque giorni per i graffi e le escoriazioni.

Qualche pomeriggio dopo, il 32enne va a casa della ex fidanzata per ’far pace’. Lei (secondo il racconto dell’imputato) lo avrebbe fatto salire e lo avrebbe accolto in casa con abiti succinti. L’accusa parla di una violenza sessuale, da parte dell’uomo, consumata a tutti gli effetti. Il 32enne avrebbe afferrato la donna sollevandola, di forza l’avrebbe portata nella camera da letto, e dopo averle strappato i vestiti e chiuso a chiave la porta, avrebbe consumato un rapporto completo contro la volontà dell’ex fidanzata. L’imputato nega che ci sia stato un rapporto.

L’avvocato Riccardo Luzi, con il ricorso in Cassazione, chiede l’annullamento della sentenza di secondo grado. Se la sentenza diventasse definitiva, per il 32enne si aprirebbero le porte del carcere, perché la violenza sessuale è un reato ostativo, la cui pena non è sospendibile.