Aggressioni a sfondo sessuale, terza perizia per l’imputato

Cesena, 20 dicembre 2023 – Sarà il dottor Michele Sanza, cesenate, direttore dell’Unità Operativa Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena dell’Ausl Romagna, a dire una parola definitiva sullo stato di salute mentale di un uomo di 29 anni originario della Costa d’Avorio, in Italia da sei anni con la qualifica di rifugiato politico, attualmente in carcere per aver aggredito sessualmente due giovani donne in due distinti episodi avvenuti nel novembre scorso a Forlì. Oltre che di violenza sessuale, l’uomo deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver reagito all’intervento delle forze dell’ordine.

Il tribunale di Forlì

Lunedì scorso l’uomo è comparso davanti al giudice Marco De Leva che, su sollecitazione dell’avvocato difensore Maria Giuditta Mazzoli, ha disposto una perizia psichiatrica incaricando il dottor Sanza di verificare se l’uomo fosse in grado di intendere e di volere al momento delle aggressioni a sfondo sessuale, e di valutare se può seguire il processo penale al quale deve essere sottoposto. Il termine per il deposito della consulenza medica è stato fissato in due mesi, e la prossima udienza del processo è stata fissata per il 26 febbraio.

Non è la prima volta che l’uomo viene arrestato e sottoposto a perizia psichiatrica: accadde nel settembre 2021 quando si avventò impugnando un paio di forbici contro un cane sostenendo che era la personificazione di Satana e poi aggredì i poliziotti che erano intervenuti.

Per quell’evento fu condannato a un anno e 4 mesi di reclusione, ma giudicato incapace di intendere e di volere. Più recentemente è stato processato e condannato a 8 mesi di reclusione per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e giudicato capace di intendere e di volere. Ora ci sarà la terza perizia sulle condizioni psichiche dell’uomo che quando è in carcere assume i farmaci prescritti dai medici ed è calmo, ma quando esce interrompe la terapia e diventa aggressivo.