Violenza sulle donne. Manifesti strappati

Strappati i manifesti contro la violenza sulle donne affissi in città. "Da pochi giorni nelle piazze e nelle vie di Cesena sono stati affissi manifesti contro la violenza di genere – spiega l’assessore Carlo Verona – Qualcuno tuttavia non condivide questi messaggi. Nelle ultime ore infatti in alcune zone di Cesena questi manifesti sono stati strappati e rimossi in modo incivile. Un atto che riteniamo molto più che vandalico. Confermiamo il nostro impegno educativo nella lotta contro ogni forma di violenza e sopraffazione anche riposizionando quanto rimosso".