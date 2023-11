Violenza sulle donne. Un Centro per aiutare gli uomini a cambiare. Nel 2023 seguiti 15 casi

Educare, prevenire e mappare il territorio per contrastare un fenomeno sempre più drammatico: la violenza sulle donne. Una lotta collettiva che nel Cesenate sta coinvolgendo anche uomini e ragazzi, posti al centro di un’indagine conoscitiva sviluppata dall’Associazione Perledonne e coadiuvata da Comune, Ausl Romagna e Università di Bologna. Il questionario proposto mira infatti a conoscere e descrivere il sessismo nelle sue diverse forme e sulla base di variabili quali età, livello di istruzione e professione. Ma non è tutto. Il percorso intende identificare strategie di prevenzione ed educazione culturale per combattere una piaga sociale che anche nel territorio cesenate registra cifre allarmanti.

"Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 –commenta l’assessore Carlo Verona – sono ben 96 le donne che si sono rivolte a Centro donna comunale per avviare un percorso di ascolto e per sentirsi meno sole rispetto a situazioni nocive venute a crearsi tra le mura domestiche oppure sul luogo di lavoro. Di queste, in 81 si sono rivolte al servizio comunale per la prima volta, 15 coloro che hanno proseguito il percorso. Tra loro, molte sono italiane e hanno un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, anche se non mancano le over 70. Sono dati significativi che ci fanno capire come anche nel Cesenate ci sia un problema da non sottovalutare e da affrontare concretamente" Gli obiettivi e i risultati del percorso conoscitivo sono stati illustrati ieri pomeriggio alla terza e alla quarta commissione consiliare, convocate in forma congiunta per fare il punto sul tema.

"I risultati – prosegue l’assessore – evidenziano come nella popolazione intervistata con un livello di istruzione relativo alla scuola superiore e laurea sia presente un sessismo ostile minore se paragonato a chi possiede solamente la licenza di scuola media. Occorre lavorare sui giovani alla costruzione di un pensiero critico-costruttivo riguardo gli stereotipi di genere e le relazioni affettive il più precocemente possibile, soprattutto nella scuola dell’obbligo, e rivolgersi, in età adulta, alla popolazione con più alto tasso di abbandono scolastico".

In totale, sono 234 i questionari compilati in forma anonima e libera. "Abbiamo ritenuto fondamentale – commenta la presidente di Perledonne Anna Maria Piraccini – parlare agli uomini, coinvolgendoli nei nostri progetti e sollecitandoli a dare un contributo fattivo sul tema. La raccolta dei questionari è stata l’occasione per un confronto diretto e per raccontare loro di tutte le strutture istituzionali e non che si occupano del contrasto della violenza e per informarli circa la presenza di uno sportello della nostra associazione che accoglie gli uomini che vivono forme di disagio personali e nella relazione di coppia".

Il Centro liberiamoci dalla Violenza per uomini maltrattanti dell’Ausl della Romagna, a cui si accedere in modo volontario contattando il 3661449292 (giovedì dalle 14 alle 17) o ldv@auslromagna.it, oppure su indicazione di servizi sociali, sanitari, centri antiviolenza, forze dell’ordine è stato istituito proprio per realizzare programmi orientati all’estinzione di comportamenti violenti nelle relazioni di coppia. Nel 2023, il Consultorio di Cesena ha preso in carico 15 uomini ed ha attivato e portato a termine un trattamento di gruppo composto da 8 persone. Dal 1 gennaio ad oggi, inoltre, sono state assistite 43 donne residenti nel Cesenate vittime di violenza, di cui 24 di nazionalità straniera e 19 italiane.