Virgigno dal Zelig al teatro Victor

Stasera alle 21.15 al Victor si esibirà Stefano Campagnolo, in arte Virgigno con la gn, conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a “Zelig”. Questa è la prima esibizione in Romagna del comico, cesenate d’adozione. Virgigno, dopo aver conquistato il pubblico televisivo con le sue partecipazione alla trasmissione condotta da Claudio Bisio, ora sta portando in giro per l’Italia il suo spettacolo, al confine fra il geniale e l’assurdo, con un grande successo di pubblico e di critica. Alle sue spalle 14 anni passati sui palcoscenici con l’improvvisazione teatrale e numerosi riconoscimenti: nel 2023 ha vinto il contest Open mic organizzato da Zelig e nel 2024 ha conquistato il primo premio assoluto e il premio della critica al Festival della comicità italiana di Modena e il primo premio assoluto al Festival del cabaret di San Marino Locomix. Info e prenotazioni 375 670 0022 – 339 242 7674.