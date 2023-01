Viroli porta in scena storie di affidi e di accoglienza

Affido, accoglienza familiare e la vita dei bambini saranno protagonisti domani alle 17 al teatro Victor di San Vittore. Il Teatro Distracci porterà in scena ’Il Pacco’, narrazione teatrale di e con Giuseppe Viroli, per bambini, ragazzi e famiglie. Una fiaba dei nostri tempi, tra il reale e il fantastico, che parla di accoglienza, pazienza, nostalgia e fiducia. Lo spettacolo nasce dalle testimonianze dei ragazzi delle famiglie affidatarie, coinvolti in un lavoro di gruppo. Con il sostegno e la guida dell’illustratrice sono state prodotte cartoline che raccontano e affrontano le grandi e delicate tematiche dell’accoglienza familiare. L’evento è a ingresso gratuito.