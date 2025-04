Virtus Cesena vince contro Peperoncino Libertas: 68-61 nel campionato di basket femminile

Continua il buon momento della Fse Progetti Nuova Virtus Cesena che nel campionato di basket femminile di serie B ha battuto la Peperoncino Libertas di Castello d’Argile 68-61 conquistando due punti ottimi per il morale di una squadra che è riuscita a rialzarsi dopo una parte centrale di stagione falcidiata dai problemi. L’attuale settimo posto in classica, a tre gare dal termine, garantisce ampiamente la permanenza in categoria, ma tiene anche chiusa la porta d’accesso ai playoff, ai quali accederanno soltanto le prime due classificate. La squadra allenata da Mara Fullin e Ivana Donadel (dopo le dimissioni di coach Luca Chiadini) merita comunque di chiudere il torneo a testa alta, rivendicando i buoni risultati ottenuti sul parquet, anche attraverso la valorizzazione delle giovani del vivaio.

La partita. Il primo periodo parte in salita, con una Cesena disattenta che concede qualche rimbalzo in attacco di troppo e complice errori da sotto canestro chiude sotto di 3 punti (11-14 al 10’). Da qui in avanti però le cesenati si rimboccano le maniche, migliorando l’attenzione difensiva e grazie ai palloni recuperati da Currà (5 nel solo nel secondo periodo) provano ad allungare. Sono però ancora i rimbalzi offensivi delle avversarie a tenere a galla Peperoncino (31-23 al 20’). Al rientro dalla pausa lunga, Cesena si mostra più attenta sotto le plance, mentre le ospiti rispondono con l’aggressività che permette loro di sporcare e recuperare palloni. Due canestri da tre punti di Gori e Carlotta Chiadini consentono in ogni caso alle cesenati di mantenersi a distanza (49-40 al 30’). Negli ultimi dieci minuti Peperoncino piazza un break di 8-0 che fa temere il peggio, ma Cesena risponde alzando il ritmo in difesa e trovando 5 preziosissimi punti ravvicinati di Ilaria Gori. Le giocate che chiudono i conti passano poi dalle mani di Currà e Andrenacci.

Il tabellino cesenate: Nor, Gori 13, Chiadini,Car 9 ( 23 da 3 punti ), Battistini 2, Duca E 7, Duca N. 7, (+12 rimbalzi), Andrenacci 10 ( 5 recuperi+6 rimbalzi) , Currà 13, ( 6 recuperi ) Chiadini Ca ne, Bianconi 7 Morri. All: Fullin - Donadel.