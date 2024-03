Vis Pesaro-Cesena, Toscano scalda gli animi: "Inizia lo sprint finale: alziamo l’asticella"

di Daniele Zandoli

"Contro il Gubbio è stata una vittoria importante perchè ha fatto nel girone di ritorno quasi i nostri punti. Un match vinto con la nostra solita identità, rimanendo lucidi, consapevoli di chi siamo". Mimmo Toscano alla vigilia della gara con la Vis Pesaro di stasera (20.45) pensa ancora al crocevia determinante per la stagione. Una specie di revival di quanto successo all’andata, quando in Umbria, in 10 per una pazzia arbitrale, il Cesena portò a casa il pareggio meritando persino di più.

Mancano sette turni alla bandiera a scacchi, poco più di dieci ore di gioco secondo il dogma del calabrese. Finito il ciclo terribile ora sotto con squadre sulla carta più abbordabili, ma solo sulla carta: la cinquina rimediata dal Pescara a Rimini sta a dimostrare che nel calcio di marzo nulla è consolidato. "Dopo aver analizzato le gare con Gubbio e Carrarese abbiamo capito la loro importanza all’interno del nostro percorso – continua il mister –. La mia corsa verso Shpendi? Mimmo è questo anche se spesso non riesce a dimostrare ciò che sente. Faccio fatica a esprimere le mie emozioni ma l’atmosfera che si è creata con questi ragazzi e con l’ambiente tutto mi ha portato ad esternare tutta la mia gioia".

Niente illusioni, a Pesaro sarà durissima come al solito, nessuno regala nulla e tutti puntano agli obiettivi stagionali con una determinazione maggiore rispetto all’andata. "La Vis rimane sempre in partita – considera Toscano – nel reparto avanzato ha fisicità unita a qualità, con Valdifiori e Pucciarelli. Può essere una squadra fastidiosa, ma è iniziato lo sprint finale: occorre alzarsi sui pedali come faceva Marco Pantani quando vedeva l’arrivo". "Quando dico che occorre alzare sempre il livello, intendo questo – prosegue –. Contro il Cesena gli altri danno il massimo, vogliono tutti giocare la partita della vita e noi dobbiamo alzare l’asticella". Toscano oggi recupera 3 dei 4 infortunati, Corazza, Pieraccini e Donnarumma che porta in panchina, pronti a giocare uno scampolo. Niente da fare per Saber, rientra da squalifica Ogunseye.

"Valutiamo dopo il risveglio muscolare chi gioca – spiega –. Tutta la squadra è cresciuta in maniera esponenziale per cui non mi piace parlare dei singoli, chi viene esaltato raccoglie il lavoro di tutti. Francesconi sta crescendo, è un ragazzo intelligente, sa dove deve lavorare. Mi devo prendere cura di chi entra e sta determinando come Varone, Chiarello, David: sono bravi a rimanere sempre attenti, sanno che può sempre arrivare il loro momento. Il miglioramento del gruppo passa attraverso il sacrificio di chi gioca meno, si cresce tutti insieme".

Poi passa la palla in tribuna, gli occhi si inumidiscono: "La cosa più bella di domenica è stato il coinvolgimento di tutto lo stadio – dice –. Sappiamo della curva, ma tribuna e distinti sono l’emblema di ciò che si è creato, che ci trasmettono in questo scambio di affetto. La vicinanza dei nostri tifosi ci impone una responsabilità in più e vogliamo continuare a soddisfarli".