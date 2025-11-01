Visionari romagnoli. Un premio alla creatività

Ricca di suggestioni, stimoli e calore l’iniziativa "Visioni" di Confindustria Romagna, che celebra il "genius loci" del territorio, ovvero la capacità visionaria di imprenditori, scienziati e artisti locali. È emerso il sentimento di gratitudine verso cinque visionari, romagnoli o che comunque hanno scelto di vivere in questa terra, che con acume e lungimiranza, hanno contribuito allo sviluppo sociale, scientifico, economico e culturale. Un debito di riconoscenza può essere sussunto in termini di una massima più generale, secondo la quale il merito deve celebrato con premi e riconoscimenti. Saper guardare oltre è stato il tema di fondo, il senso autentico degli interventi, inteso come espressione di una ricerca che coinvolge ogni piano dell’esistenza, quella che permette di vedere oltre il velo dell’apparenza e cogliere ciò che nutre, serve, aiuta l’evoluzione individuale e collettiva. Perché in un tempo dominato dalla velocità del tempo, la vera sfida è quella di rimanere lucidi, curiosi, focalizzati, responsabili, umani, appassionati.

"L’idea diffusa - ha detto Sauro Succi, considerato tra gli studiosi più influenti nell’ambito della fisica computazionale - è che abbiamo a disposizione dati e algoritmi a sufficienza per estrarre da questi conoscenza e per risolvere praticamente qualunque problema. Ma non sono la panacea, né sono onnipotenti, e soprattutto non sono neutri. Lo strapotere dei big data può essere contenuto con "lo spirito critico, che è sicuramente l’antidoto, assieme allo sviluppo dei talenti e della loro unicità. Ognuno di noi deve trovare la strada dove meglio riesce, senza arrendersi, e seguirla con passione. La storia ci insegna che sono spesso queste visioni, libere, aperte, a tradursi nelle più importanti innovazioni". La creatività come legante: dove si coltiva un sogno, si aprono brecce vive. "La visione nasce dal cuore e dalla mente, e dalla mente e dal cuore assieme", così ha affermato Carla Bissi (Alice), nota cantante. "Vedere da dentro - ha detto Fabrizio Sirotti, lui che ha trasformato la musica in un laboratorio di contaminazioni - significa sentire e dare forma al processo creativo che ci lega gli uni agli altri".

Passione e incontri sono le ricette di visione per Danilo Rossi, musicista di fama mondiale, che ha ieri incantato con il suono caldo e avvolgente della sua viola. "Essere visionari nel mondo tecnologico significa credere che l’innovazione non sia un fine, ma un mezzo"; queste le parole di Mauro Righi, Ceo di Righi Elettroservizi. La combinazione migliore è "unire l’ingegno all’empatia, la ricerca all’etica, la potenza della tecnologia al valore della comunità".

Francesca Montuschi