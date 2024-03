Visione Comune: i gruppi di lavoro: "A breve incontreremo le frazioni"

"Anche questa settimana, ogni sera, il locale di Via Garibaldi a San Piero in Bagno dove ha sede il Comitato elettorale di Visione Comune per le consultazioni amministrative di giugno, si è acceso per gli incontri dei gruppi di lavoro, che stanno apportando idee e spunti sul come valorizzare e migliorare ulteriormente il territorio che tutti amiamo". Lo comunica Visione Comune, con candidato sindaco Enrico Spighi (attuale vicesindaco). "Tra le tematiche affrontate – dicono – ci sono le politiche giovani e associazionismo, il turismo e il termalismo, la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche, le politiche economiche per supportare il settore industriale e commerciale locale, idee per eventi nuovi, la sanità e servizi alle fasce più deboli, e tante proposte per le politiche sulla famiglia. A breve cominceremo il consueto giro delle frazioni in ascolto del territorio". gi. mo.