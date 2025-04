Visita agli impianti sportivi di Liepaja

Parte un confronto europeo tra le città di Cesena e di Liepaja, in Lettonia, nell’ambito del progetto ‘Cesena and Liepaja sport cities: sport for Urban Development’, con l’obiettivo di apprendere dalla città lettone buoni esempi sul tema della gestione degli impianti sportivi.

"Il progetto – spiega il comune di Cesena – prevede una visita studio alle strutture sportive di Liepaja per conoscere e studiare da vicino il modello di funzionamento che hanno sviluppato per i loro numerosi impianti sportivi e la successiva visita di alcuni rappresentanti della città di Liepaja a Cesena per visitare le strutture e gli impianti sportivi cittadini e confrontarsi sullaintegrazione delle diverse tipologie di fondi per finanziare e gestire gli impianti sportivi".