.Visita alla casa del maestro Secondo Casadei

Sabato e domenica, per le "Giornate internazionali delle case dei personaggi illustri", si potrà conoscere la storia di Secondo Casadei e della musica romagnola a Savignano sul Rubicone in via Della Pace, angolo viale della Libertà, dove i la sua famiglia conserva gli oggetti, le immagini e i ricordi di una vita spesa a far ballare generazioni diverse al ritmo del liscio. Si tratta del primo anno internazionale, cui partecipano più di 230 case museo, in rappresentanza di 23 nazioni. Sulla home page del sito www.casedellamemoria.it il pulsante per prenotare la visita.