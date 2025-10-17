Visita alla mostra ‘Inshallah’. Dialogo diretto tra i giovani

Le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Anna Frank’ di Cesena hanno partecipato, nei giorni scorsi, alla visita della mostra fotografica ‘Inshallah’ di Nicolas Brunetti, allestita presso la Galleria Pescheria e curata da Lara Gaeta, in collaborazione con il Comune di Cesena. La mostra, che ritrae i giovani del barrio Príncipe Alfonso di Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, racconta le loro storie di vita quotidiana, i sogni e le aspirazioni di una generazione che vive in bilico tra due mondi: tra Europa e Africa, tra cultura marocchina e contaminazioni spagnole e occidentali. Inshallah — ‘se Dio vuole’ — diventa così un inno alla speranza e alla possibilità di costruire il proprio futuro nonostante le difficoltà e le barriere, reali o simboliche.

L’iniziativa ha rappresentato per gli studenti un importante momento di crescita personale e culturale, collegato anche alle attività di orientamento e di educazione alla cittadinanza globale.

L’incontro con l’autore e la curatrice ha permesso ai ragazzi di comprendere il valore del linguaggio fotografico come strumento di narrazione e riflessione sociale, offrendo loro uno sguardo autentico su realtà diverse, ma profondamente connesse. Particolarmente significativo è stato il dialogo diretto con alcuni giovani di Ceuta, protagonisti del progetto fotografico e presenti in mostra, che hanno accompagnato gli alunni in visita.

L’esperienza si è trasformata in un momento interlinguistico e interculturale di grande valore: alcuni studenti di madrelingua spagnola e araba hanno svolto il ruolo di interpreti, facilitando la comunicazione e creando un clima di scambio e collaborazione autentico.

"Un’esperienza – racconta l’insegnante Daria Gasperini – che ha permesso di oltrepassare i confini linguistici e culturali, offrendo agli studenti l’occasione di confrontarsi con coetanei provenienti da contesti diversi, ma animati dallo stesso desiderio di costruirsi un futuro e di riconoscersi in una terra comune. Come rivelano le fotografie di Nicolas Brunetti, anche questa giornata ha voluto ricordare che le frontiere non dividono, ma possono anzi diventare luoghi di incontro, di dialogo e crescita reciproca".