Visita guidata alla Basilica di Santa Maria Assunta di Bagno

Visite e luoghi dello spirito, e contemporaneamente luoghi della natura, della storia e dell’arte, concerti, brevi camminate sul percorso dell’antica Via Romea Germanica, iniziative per conoscere le erbe particolarmente utili per i pellegrini. Tornano in Alto Savio le giornate di ’Monasteri Aperti’, l’iniziativa promossa da Apt Servizi dell’Emilia Romagna, in collaborazione con la Conferenza Episcopale della Regione. Il Consorzio Natura e Natura di San Piero in Bagno, insieme all’associazione Tra Monti e Valli dell’Unione Sportiva Acli ed alla associazione italiana Via Romea Germanica, è il promotore di una serie di appuntamenti per i primi due fine settimana di ottobre, con la possibilità di offerte e proposte di soggiorno.

Oggi sabato 4, alle 21, è in programma una visita guidata alla Basilica di Santa Maria Assunta a Bagno di Romagna, con la collaborazione della Fondazione Abbatia Nullius Balneensis. Sabato 11, al mattino, passeggiata alla ricerca delle erbe ’utili’ per i pellegrini, seguita a mezzogiorno, per chi vorrà, da pranzo-degustazione con piatti a base di erbe. Alle 21 si ripete la visita guidata alla basilica di S. Maria Assunta. Domenica 12 ottobre, infine, apertura straordinaria del santuario della Madonna di Corzano.