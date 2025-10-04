Marche, toto-giunta

Alessandro Caporaletti
Marche, toto-giunta
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo e scontri GazaGuerriglia stazioneGiro dell'EmiliaIncendio ReggioSan Petronio BolognaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaVisita guidata alla Basilica di Santa Maria Assunta di Bagno
4 ott 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Visita guidata alla Basilica di Santa Maria Assunta di Bagno

Visita guidata alla Basilica di Santa Maria Assunta di Bagno

Visite e luoghi dello spirito, e contemporaneamente luoghi della natura, della storia e dell’arte, concerti, brevi camminate sul percorso dell’antica...

Visite e luoghi dello spirito, e contemporaneamente luoghi della natura, della storia e dell’arte, concerti, brevi camminate sul percorso dell’antica...

Visite e luoghi dello spirito, e contemporaneamente luoghi della natura, della storia e dell’arte, concerti, brevi camminate sul percorso dell’antica...

Visite e luoghi dello spirito, e contemporaneamente luoghi della natura, della storia e dell’arte, concerti, brevi camminate sul percorso dell’antica Via Romea Germanica, iniziative per conoscere le erbe particolarmente utili per i pellegrini. Tornano in Alto Savio le giornate di ’Monasteri Aperti’, l’iniziativa promossa da Apt Servizi dell’Emilia Romagna, in collaborazione con la Conferenza Episcopale della Regione. Il Consorzio Natura e Natura di San Piero in Bagno, insieme all’associazione Tra Monti e Valli dell’Unione Sportiva Acli ed alla associazione italiana Via Romea Germanica, è il promotore di una serie di appuntamenti per i primi due fine settimana di ottobre, con la possibilità di offerte e proposte di soggiorno.

Oggi sabato 4, alle 21, è in programma una visita guidata alla Basilica di Santa Maria Assunta a Bagno di Romagna, con la collaborazione della Fondazione Abbatia Nullius Balneensis. Sabato 11, al mattino, passeggiata alla ricerca delle erbe ’utili’ per i pellegrini, seguita a mezzogiorno, per chi vorrà, da pranzo-degustazione con piatti a base di erbe. Alle 21 si ripete la visita guidata alla basilica di S. Maria Assunta. Domenica 12 ottobre, infine, apertura straordinaria del santuario della Madonna di Corzano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata