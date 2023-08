Visita guidata, iscrizione e orario

Proseguono le visite guidate gratuite alla scoperta delle eccellenze del territorio. Il prossimo appuntamento è domani, con ritrovo alle 10 in piazza Ciceruacchio. Per partecipare è necessario iscriversi presso l’Ufficio informazioni di viale Roma (tel. 0547 79435). È l’occasione per saperne di più sulla storia del porto canale, i monumenti tra cui la prima statua eretta in Italia a Giuseppe Garibaldi, piazza delle Conserve, il Museo della Marineria e Casa Moretti.