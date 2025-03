Visita guidata speciale al museo

Per la Giornata Internazionale del paesaggio, il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina organizza per domenica 23 marzo, alle 16, una visita guidata dal titolo "La Città murata Sarsina e il paesaggio antico della media Valle del Savio", ovvero alla scoperta dell’eccezionale patrimonio archeologico e storico-culturale che la città di Sarsina custodisce. La visita guidata è gratuita e il punto di partenza è presso il Centro Studi Plautini - Ufficio Turistico in via IV Novembre, 13.

Per la ricchezza e la varietà dei reperti che espone, il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina è senz’altro uno dei più importanti dell’Italia settentrionale. Istituito come raccolta comunale nel 1890, si è poi ampliato con i materiali recuperati nella necropoli di Pian di Bezzo e all’interno della città, fino all’acquisizione da parte dello Stato nel 1957. Vi sono materiali di provenienza quasi esclusivamente locale, in particolare l’età romana, dal I sec. a.C. al II-III sec. d.C.

La radicale ristrutturazione del 1990 ha consentito la ricomposizione integrale di alcuni grandi monumenti funerari, tra i quali spicca, per imponenza e completezza, il mausoleo ad edicola cuspidata di Rufus, risalente alla fine del I sec. a.C. Da segnalare, inoltre, le statue delle divinità orientali e, tra le pregevoli pavimentazioni a mosaico policrome, quella nota come "Il trionfo di Dioniso".

Edoardo Turci