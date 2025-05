Visita nei luoghi malatestiani

Conoscere Cesena e sostenere l’arte-terapia in Geriatria e lungodegenza del Bufalini. Due azioni in una che è possibile praticare aderendo all’invito dell’associazione di promozione sociale ArtinCounselling, la quale, con il patrocinio dell’Ausl Emilia Romagna promuove per domani, una visita condotta da una guida turistica nei "Luoghi della signoria dei Malatesta". Questo il programma: ritrovo in piazza Giovanni Paolo II davanti alla Cattedrale alle 9. Itinerario: Cattedrale, Valdoca, Piazza del Popolo, via Zefferino Re, Piazza Bufalini, Biblioteca Malatestiana (esterno). Costo adulti 12 euro; ridotto, 10 euro per persone con disabilità e accompagnatore. Omaggio per bambini fino ai 5 anni: Altra visita guidata è programmata per domenica 25, con filo conduttore tematico "Dai Borgia ai Papi cesenati". Itinerario. Ritrovo: Palazzo del Ridotto alle 9; Chiesa del Suffragio, Contrada Chiaramonti, Chiesa di Santa Cristina (con visita all’interno), Contrada Uberti, Corso Sozzi,Teatro Bonci (esterno). L’adesione alla camminata per il centro storico cittadino contribuisce al progetto "Arte in corsia" di Cinzia Lissi attivo da dicembre 2024 presso i reparti di geriatria e lungodegenza dell’ospedale Bufalini di Cesena attraverso personale formato presso l’associazione di Promozione Sociale ArtinCounselling; progetto che mira a umanizzare l’ambiente ospedaliero attraverso l’arteterapia. Per iscrizioni: Stefana contatto whatsapp 3478684007. Per maggiori informazioni sito: www.Artincounselling.com/eventi