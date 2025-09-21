Visite ai tesori cittadini. La cultura scende in pista

Tornano in città le Giornate europee del patrimonio con tema ‘Architetture: l’arte di costruire’ sabato 27 e domenica 28 settembre, proposte dal Comune di Cesena, con il coordinamento del Ministero della cultura. Nel corso delle due giornate i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti, le istituzioni e le associazioni culturali del territorio organizzeranno dal pomeriggio a tarda sera incontri, aperture straordinarie ed eventi per far conoscere il patrimonio culturale. Sabato sarà possibile visitare, nella sala piana della Biblioteca Malatestiana, Tour di Olivo Barbieri, opere fotografiche contemporanee. Visite serali alla mostra con partenze alle ore 19, 20, 21, 22 e 23 (durata 50 minuti).

Porte aperte anche per la Casa Museo Renato Serra dove saranno proposte visite guidate alla scoperta di Renato Serra e della sua abitazione a cura degli studenti dell’istituto tecnico economico ‘Serra’, con partenze alle ore 15, 15.45 e 16.30 Inoltre alle 17.30 si terrà una camminata letteraria in ricordo di Renato Serra:dal giardino interno alla Casa Museo si farà tappa nei luoghi serriani più significativi del centro storico accompagnati da letture tratte dai suoi testi letterari.

Il pomeriggio sarà inoltre arricchito dalla proposta del Museo dell’Ecologia (piazzetta Pietro Zangheri) con ’Rifugi e nidi’: l’architettura naturale. Il museo resterà aperto a ingresso libero dalle ore 20 alle ore 23.

Non mancherà l’arte alla Pinacoteca di via Aldini 26, con Cesena da scoprire: edifici e vedute tra tele e pennelli. Partenze alle ore 20.30 e 21.30. La Pinacoteca resterà aperta a ingresso libero dalle ore 20 alle ore 23.

Chi vorrà, potrà addentrarsi tra le maglie della storia novecentesca entrando nel rifugio antiaereo di viale Mazzoni con visita guidata ai suggestivi spazi del rifugio più importante di Cesena, costruito nel colle della Rocca Malatestiana dal Comune di Cesena. Visite ogni 30 minuti dalle ore 15 alle ore 18.

Le Giornate europee del patrimonio coinvolgeranno anche la Rocca Malatestiana, Villa Silvia Carducci con un grande tendone da circo con una tribuna per gli spettatori e un palcoscenico. Anche domenica 28 settembre sarà possibile visitare gratuitamente diversi luoghi culturali della città, fra cui il cimitero monumentale e storico con visita guidata da Franco Spazzoli.