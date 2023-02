Visite gratuite per la prevenzione dei tumori

L’Associazione Romagnola Ricerca Tumori ha promosso l’attivazione di un servizio ambulatoriale per la prevenzione di patologie maligne di cavo orale, faringe e laringe. In occasione dell’apertura di questo nuovo servizio di otorinolaringoiatria, saranno effettuate visite gratuite a fumatori di oltre 40 anni d’età o ex fumatori per più di 20 anni. Le prenotazioni delle visite verranno effettuate il 3 febbraio al numero 0547.29125. L’attività si svolgerà alla sede dell’Arrt in via Cavalcavia a cura del dottor Flavio Pieri, specialista in Otorinolaringoiatria già dirigente medico dell’Ausl Romagna per oltre 30 anni.