"Visite in ritardo? Responsabilità dei medici"

di Gilberto Mosconi

Il sindaco di Bagno, Marco Baccini, interviene sul problema dei ritardi nelle visite da parte dei medici di base del territorio comunale, sollevato con un’interrogazione consiliare dall’on. Alice Buonguerrieri, consigliere della lista di minoranza ’Un Bene in Comune’. Nella risposta Baccini esordisce rappresentando una situazione che esiste da molti anni e che la pandemia Covid, oltre a qualche pensionamento, hanno aggravato.

"Le prime critiche - spiega Baccini - si sono elevate già nel 2016, proprio in occasione di un primo pensionamento di un medico di base, che mostrò l’indisponibilità degli altri colleghi a coprire la zona di Bagno. Ciò venne superato solo dopo un lungo e impegnativo lavoro da parte di questa Amministrazione, che tuttavia non permise di tornare agli stessi livelli di efficienza. Nel frattempo le segnalazioni dei nostri concittadini si sono intensificate nel lamentare una gestione non tempestiva delle visite già prima del Covid. La pandemia ed altri pensionamenti, avvenuti nel frattempo, hanno poi acutizzato la problematica".

Aggiunge il primo cittadino di Bagno: "Il problema, nonostante il costante interessamento di questa Amministrazione comunale, è molto complesso e non può trovare attualmente soluzione se non da parte dei medici stessi. C’è da notare, infatti, che i medici di base non sono dipendenti comunali né dell’Ausl, ma liberi professionisti convenzionati con l’Ausl. In questo quadro normativo, pertanto, l’efficienza della gestione dei pazienti sta esclusivamente nella persona e nella professionalità del medico di base. L’unico potere a disposizione, per contrastarne l’inefficienza, è quello del paziente di cambiare medico, se ed ove, però, ce ne sia la possibilità. E’ per queste ragioni che nel Consiglio Comunale del 25 ottobre scorso (alla quale la Buonguerrieri era assente) abbiamo approvato la delibera numero 50 a mezzo della quale, tra le altre richieste in tema di sanità dei territori di montagna, abbiamo invitato il Governo ad avviare concretamente una riforma del ruolo dei medici di base e dei pediatri, tale da definirne il ruolo all’interno del SSN". Baccini sottolinea poi: "La riforma sollecitata rappresenta, peraltro, un obbiettivo del programma elettorale di Fratelli d’Italia e declinato dall’attuale premier Giorgia Meloni, che auspichiamo possa trovare realizzazione, alfine di risolvere un problema che altrimenti aumenterà di rilievo con veri e propri danni per la popolazione".