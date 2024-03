Visite notturne alla Malatestiana. Tour guidato col Signore Novello

Sabato 16 marzo il Signore di Cesena, Malatesta Novello, torna nelle antiche sale della Malatestiana per raccontare, storie, aneddoti, libri. Un’esperienza esclusiva di viaggio nel tempo e nello spazio, non solo per la suggestiva visita a lume di candela: infatti, sarà il Signore di Cesena Domenico Malatesta Novello ‘in persona’ ad accogliere i visitatori per raccontare e far conoscere la Biblioteca, suo inestimabile dono alla città.

Attraverso un gioco teatrale, basato su ‘equivoci’ di spazio e di tempo, ma attento a riportare una corretta e documentata narrazione storica, l’attore-guida Paolo Summaria tornerà a vestire i panni del signore di Cesena e condurrà la visita negli spazi della Biblioteca, illuminati per l’occasione dalla luce calda e morbida delle candele. Un viaggio tra il reale e il fantastico, insomma, in cui i confini della storia e della fantasia si sfioreranno nella penombra di un luogo tanto antico quanto emozionante.

I posti sono limitati: solo 25 persone per ogni turno, sui tre turni 18.30, 19.30 e 20.30 (quest’ultimo turno si può riservare per gruppi, telefonare per informazioni). La partecipazione ha un costo di 15 euro a persona (biglietto gratuito per bambini fino a 6 anni). I biglietti si acquistano online all’indirizzo web: https://emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.com/it/activity/325134/notturnali-visita-spettacolo-a-lume-di-candela

re.ce.