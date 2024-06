Visite turistiche guidate gratuite. Ritrovo in piazza Ciceruacchio

A Cesenatico inizia il calendario 2024 delle visite turistiche guidate gratuite. È una iniziativa molto apprezzata, rivolta ai vacanzieri desiderosi di conoscere le bellezze del vecchio borgo di pescatori attorno al porto canale, che ha più di sette secoli di storia ed è una grande attrazione. L’assessorato al turismo con le visite guidate risponde ad una richiesta di molti viaggiatori e contestualmente li fidelizza, perché la maggior parte di essi rimane incantata dalla storia e dalle bellezze del centro storico. Il percorso prevede il ritrovo in piazza Ciceruacchio, quindi in pieno centro, sull’asta di Levante del porto canale davanti alla Biblioteca Comunale, per poi procedere verso il porto canale Leonardesco, la Pescheria comunale, la piazzetta delle Conserve, la sezione galleggiante del Museo della Marineria, le colonne veneziane sul ponte di via Saffi che attraversa il porto canale e Casa Marino Moretti negli spazi esterni. L’appuntamento è il giovedì mattina alle 10, quando i visitatori saranno accolti dal personale dell’ufficio Iat.

Le visite proseguiranno fino a metà settembre, con cadenza settimanale, tutti i giovedì mattina, alla stessa ora e partendo dal medesimo luogo. Per partecipare è necessario iscriversi presso l’Ufficio informazioni in viale Roma 112 (0547 79435), al piano terra del Palazzo del turismo Primo Grassi, e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 20 partecipanti. La partecipazione è aperta a nuclei familiari, comitive e singoli vacanzieri. Giacomo Mascellani