Vita Balera, domani il primo appuntamento tra escursioni, birre e musica fino a tarda notte

A Savignano domani si aprono le danze di Vita Balera, primo festival di paese organizzato da Echo Ets, con il patrocinio del Comune che proseguirà nei sabati 20 aprile e 4 e 18 maggio. La giornata avrà inizio alle 15 con ritrovo presso l’Emporio Bislacco, in via Mura, per una passeggiata con la guida ambientale escursionistica Marco Ceccaroni lungo il fiume Rubicone. Dalle 16 via Mura si riempirà di mercatini artigianali, espositori, arte e oggettistica, portando con sé un clima di festival proprio sopra al fiume Rubicone. Alle 16.30 con il workshop "Bere bene: la vostra mappa nel mondo delle birre artigianali", Birra di Romagna ed Emporio Bislacco accompagneranno i partecipanti a conoscere il mondo della birra artigianale agricola. Dalle 18.30 inizierà l’aperitivo time, con dj set di Bollicine Club Italiano. Altro momento suggestivo la cena sul Ponte romano, alle 20, in collaborazione con Osteria Il Torricino e Macelleria Zannoni. La festa proseguirà dalle 21.30 all’1.30 con dj set.