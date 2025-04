Vita Balera, torna il festival all’ombra del ponte romano

A Savignano sul Rubicone torna la seconda edizione di "Vita Balera", il Festival di paese organizzata da Echo Ets, con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone. Il via il sabato santo mentre gli altri tre appuntamenti si terranno a maggio: il 3, Festa di Santa Croce, il 17 e 31 maggio. Gli eventi si svolgeranno dalle 16.30 all’1.30. Protagonisti saranno il Ponte Romano, il fiume Rubicone e via Mura.

Al pomeriggio laboratori e attività culturali e all’aria aperta per adulti e bambini, gratuiti e aperti a tutti; l’orario dell’aperitivo musica, mercatini di artisti e artigiani in via Mura e la tradizionale cena sul Ponte Romano e le serate sotto il ponte, sul lungo fiume, dedicate alla musica e staff di DJ per animare le serate savignanesi. Le attività e non la cena sono a ingresso libero e gratuito. Prenotazione posti con un menù fisso al numero dell’Emporio Bislacco 333 8124013 o iscriversi online al form al sito www.linktr.ee/lavitabalera.

Oltre a Lorenzo Gobbi, presidente di Echo ETS, fanno parte dell’organizzazione di Vita Balera Cesare Barbieri, Elda Anelli e Filippo Ghetti.