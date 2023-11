’Vite difficili’ al teatro Dolcini

Questa sera alle 20.30 presso il teatro Dolcini di Mercato Saraceno andrà in scena lo spettacolo ’Vite difficili’ della compagnia Teatro di Latta scritto e diretto da Milena Crociani.

La serata è organizzata dall’associazione ACAT con il patrocinio del Comune di Mercato Saraceno e il ricavato sarà devoluto a sostegno dell’emergenza alluvione in Emilia Romagna

In una grande città un gruppo di ragazzini, esasperati nel vedere da anni gli animali chiusi in gabbia, decidono di liberarli dallo zoo della grande metropoli che li tiene prigionieri. La stessa mattina, vengono acciuffati altri ragazzi per altri reati. Tutti, vengono portati in commissariato e spediti nel carcere minorile della grande metropoli. Con un finale a sorpresa che saprà sicuramente conquistare il pubblico. La compagnia “Teatro di Latta” nasce nel 2013. Nel suo attivo ha più di trenta spettacoli, tutti scritti e diretti dalla regista Milena Crociani, fondatrice della compagnia. Importanti sono gli allievi, che ogni anno collaborano in tutto e per tutto alla buona riuscita degli spettacoli.

"Ringraziamo fortemente Acat Romagna che si occupa dell’importante supporto alle famiglie e alle persone dove esiste disagio legato all’abuso di alcol e sostanze psicotrope presente a Mercato Saraceno dal 2013 presso la Casa della salute Cappelli. Ancora una bella serata di comunità presso il nostro luogo più importante: Palazzo Dolcini".