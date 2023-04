Cesena, due vitelli incastrati in un vecchio canale di scolo: salvati dai vigili del fuoco

Borghi (Forlì-Cesena), 6 aprile 2023 - Due vitelli, rimasti bloccati in un cale di scolo, sono stati salvati dai vigili del fuoco al termine di un'operazione che andava avanti da ieri pomeriggio.

I pompieri erano intervenuti nel comune di Borghi dopo la segnalazione da parte di un allevatore i cui vitelli erano caduti in un vecchio canale di scolo lungo diversi metri e non riuscivano più a uscire.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per raggiungere i due animali e a portarli in salvo, grazie al supporto del personale veterinario e all'utilizzo di un escavatore. I due vitelli sono subito apparsi in buona salute e non hanno riportato particolari ferite.