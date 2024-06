Vito apre gli spettacoli estivi di Gatteo

Vito, Maria Amelia Monti, Roberto Mercadini, Ron, l’orchestra di David Pacini, sono solo alcuni tra i grandi nomi dell’estate 2024 a Gatteo. Da giugno a settembre sono tanti gli appuntamenti da non perdere nel cartellone estivo tra Gatteo, Sant’Angelo e Fiumicino.

Sarà il comico bolognese Vito il 13 giugno ad aprire la prima delle tre rassegne culturali che caratterizzano da alcuni anni l’estate di Gatteo, nella suggestiva cornice dell’Arena appositamente allestita all’interno delle mura del Castello Malatestiano, con numerosi appuntamenti anche a Sant’Angelo e Fiumicino, tutti promossi dall’Assessorato alla cultura. Un’offerta culturale destinata a grandi e piccini, che punta a creare sempre nuove spunti di riflessione e, allo stesso tempo, di divertimento. "Elsinore attori al castello" dell’Associazione Sillaba (ingresso a pagamento in prevendita su liveticket.it, ridotto per i residenti di Gatteo) propone spettacoli teatrali in grado di ibridare differenti linguaggi narrativi, fra teatro d’autore, divulgazione scientifica e di costume, teatro comico. Mercoledì 19 giugno Maria Amelia Monti in "La lavatrice del cuore. Lettere di genitori e figli adottivi" ci racconta l’adozione attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta direttamente o indirettamente, alternando prosa e lettura di grande intensità in cui non mancano momenti ironici. Giovedì 27 giugno, alla vigilia del passaggio della prima tappa del Tour de France dalla Romagna, Camillo Grassi porta in scena "Il Condor" di Gianni Clementi, un testo sul ciclismo, vissuto dal gregario. Denis Campitelli torna a Elsinore giovedì 4 luglio con "Fat jazz" un testo tratto dalle poesie e dai racconti di Giovanni Nadiani. Storie brevi, ambientate nella Romagna di oggi, raccontate e interpretate come un assolo jazz.

Nella quinta serata spazio alla divulgazione scientifica con Massimo Polidoro, giovedì 11 luglio, che terrà la lectio-spettacolo "Un senso di meraviglia" tratta dal libro "Piero Angela | La meraviglia del tutto. Conversazioni con Massimo Polidoro". Il penultimo appuntamento è con Teresa Cinque, giovedì 18 luglio in "Trigger contro trigger", un reading che porta con sé il proposito di innescare un processo, di suscitare movimento e cambiamento, passando magari attraverso una risata.

A chiudere il programma giovedì 25 luglio sarà Roberto Mercadini con "Moby Dick. Narrazione da Melville". Moby Dick non si può narrare, "sebbene molti abbiano tentato" (per citare Melville). Che può farne, allora, un narratore (e nel tempo d’una narrazione)? Può almeno far brillare alcuni frammenti incandescenti; fare intuire, per sintesi, l’intera luce, l’intero calore del magma. Biglietto intero 16 euro, ridotti under 16 e residenti Comune di Gatteo 8 euro. Abbonamento 90 euro. Info: Sillaba Tel. 370 368 5093 email: spettatore@sillaba.org. Biglietti in vendita su liveticket. Infine la Festa di San Lorenzo a Gatteo sabato 10 agosto ospiterà il cantautore Ron. Info: Biblioteca Comunale tel. 0541 932377 mail: biblioteca@comune.gatteo.fc.it