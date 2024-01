Vittoria netta contro il Monopoli (1-6)

Netta e larghissima vittoria (1-6) del Cesena Primavera 2 a Castellana Grotta contro il Monopoli per la sedicesima giornata del torneo.

I pugliesi, ultimi in classifica e già superati all’ andata per 8-0, erano passati in vantaggio dopo appena 9 minuti con Colaci ma i ragazzi di Campedelli non hanno perso la calma ribaltando il match già nel primo tempo con le reti di Manetti al 19’ e il rigore di Coveri a quattro minuti dalla fine della frazione. Nella ripresa monologo dei romagnoli che hanno dominato segnando a raffica ancora con Coveri al 12’, poi in rete Perini (15’), Castorri (22’) e Valentini (39’).

Il Cesena resta così saldamente in testa alla classifica. Questa la formazione della capolista: Montalti, Manetti, Mattioli (13’ st. Domeniconi), R. Campedelli (24’ st. Valmori), Valentini, Trocchia, Tampieri (13’ st. Ronchetti), Castorri, Perini (16’ st. Tosku), Ghinelli, Coveri (24’ st. Gningue). All: Campedelli. A disposizione: Gianfanti, Zamagni, Abbondanza, Brigidi, Papa, Brisku. Arbitro. Totaro di Torino