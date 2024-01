Vittorie e sconfitte: i tre gironi messi a confronto

È la continuità la forza del Cesena capolista, e in termini così perentori tale regolarità in serie C non l’ha nessuno, nemmeno chi come il sorprendente Mantova comanda il girone A con 51 punti. Il Cesena non perde da 20 partite di fila (15 vittorie e 5 pari) ossia dalla sconfitta di Olbia nella prima giornata di campionato. Gradualmente mister Toscano (50 punti in 21 gare; neanche Castori e Bisoli, i vincenti per definizione a Cesena, hanno raggiunto tale rendimento che però se non varrà a maggio la serie B sarà solo un enorme rimpianto) ha annientato le strisce di imbattibilità di Radice e Bisoli che portarono in A e di Benedetti e Castori che condussero in B. Il Cesena, dopo che la concorrente diretta Torres ha incassato cinque reti nelle ultime due gare (con Recanatese e Rimini), non solo ha il migliore attacco di tutta la C (45 reti, a Ferrara a secco per la prima volta, al secondo posto il Mantova con 42) ma anche la seconda migliore difesa dei tre gironi con 13 reti incassate, meglio ha fatto la Juve Stabia (capolista girone C) con 10 ma rispetto ai bianconeri ha segnato pochissimo, 28 gol. Con la seconda sconfitta della Torres, a Rimini, sono rimaste in tutti i tre gironi Cesena, Padova e Juve Stabia ad avere perso una sola gara su 21 incontri. Il girone B si sta rivelando quello maggiormente equilibrato dove almeno al momento il distacco tra la prima e la seconda è minore, tre punti tra il leader Cesena e la Torres che insegue mentre le altre sono a distanza siderale, tagliate fuori anche dalla illusione di poter lottare per la promozione diretta. Negli altri due gironi il distacco tra chi comanda e chi insegue è ben maggiore. Nel raggruppamento A il sorprendente Mantova guida con 51 punti, il Padova è secondo a -7 e la Triestina terza a -9. Nel girone C distacco simile ma all’inseguimento c’è un gruppetto di ben quattro formazioni. Infatti la Juve Stabia ha 44 punti in un girone dove non si corre troppo forte, alle sue spalle a -6 la grande accreditata alla vigilia Avellino, l’ambiziosissimo Crotone e le sorprese Picerno e Casertana. Il Cesena sta facendo della continuità, dell’attacco a mitraglia e di una difesa solida i punti di forza per un traguardo che non deve sfuggire ma è ancora lontano 17 giornate.