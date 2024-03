Vittorino Andreoli e l’architettura dei sentimenti di Ilario Fioravanti

In occasione dell’ultimo fine settimana di apertura della mostra “Ilario Fioravanti. Architettura come Arte”, allestita negli spazi espositivi della Galleria del Ridotto, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna propone una giornata di studi incentrata sui temi cari al maestro cesenate. L’appuntamento è per oggi nella Sala Sozzi del palazzo del Ridotto, dalle 14:45. Alle 18 il pomeriggio si concluderà con la conferenza tenuta da Vittorino Andreoli dal titolo “Ilario Fioravanti e l’architettura dei sentimenti”. Ingresso libero e gratuito.