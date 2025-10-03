Vittorio Pollini compie 90 anni: festa di compleanno in piazza

Il sindaco fischiato

3 ott 2025
REDAZIONE CESENA
Oggi pomeriggio alle 18.30 avrà luogo un incontro in programma nel "Il Caffè nel Castello" in piazza Agostino Antonio Giorgi a San Mauro Pascoli. Si tratta della festa di compleanno dei 90 anni di Vittorio Pollini. Modera l’incontro Filippo Fabbri.

Vittorio Pollini insieme a Sergio Rossi e a Quinto Casadei furono i pionieri dello sviluppo industriale della calzatura a San Mauro Pascoli portata a livelli mondiali. Vittorio Pollini ha cessato l’attività nel 2005 cedendola ad Alberta Ferretti con l’impegno di mantenere il nome Pollini sulle scarpe.

Racconta Vittorio Pollini: "Facevo la terza elementare alla fine della guerra ed ero il più bravo della classe a disegnare. La mattina andavo a scuola e al pomeriggio a lavorare a fare le scarpe. A 15 anni facevo le scarpe per intero da solo, tutto a mano e poi comprai prima una Vespa usata per portarle nei negozi e in seguito una Fiat 1100 famigliare. Allora i maestri ti insegnavano veramente come si dovevano fare le scarpe. Oggi non serve più perchè è sparita la manualità, la qualità delle materie prime non è più la stessa. Oggi non faccio più nulla, ma sogno spesso che lavoro e faccio le scarpe, quelle che mi sono sempre rimaste nel cuore".

e.p.

