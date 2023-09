Vivere il tempo in festa "Accanto agli anziani da trent’anni, ma c’è troppa burocrazia"

Trent’anni di progetti, di attività, di feste e di iniziative che hanno visto protagonisti oltre seicento anziani, soci dell’associazione ‘Vivere il Tempo’. L’associazione, inaugurata a Cesena il 5 gennaio 1993, domani festeggia il suo trentesimo anno di attività con un incontro pubblico aperto a tutti, presso la sede in via San Mauro 653.

"Vivere il Tempo è un’associazione nata a Cesena per aiutare gli anziani a passare il tempo – spiega Silvia Cascetta, presidente di Arci Romagna – è un’esperienza unica nel nostro territorio, che si è sviluppata nella sede concessa dal Comune. Fin dall’inizio della sua attività ci siamo occupati del tempo libero delle persone anziane coinvolgendo anche gli ospiti delle case di riposo e organizzando vacanze e gite per i soci, momenti di svago al mare durante l’estate, pranzi e feste e tornei di carte nella nostra sede. Oggi vogliamo continuare a promuovere questo stile dello stare assieme in uno spazio che deve essere aggregativo per diventare la casa di tutti, realizzato e condiviso con chi vuole portare il suo contributo, di presenza, di braccia e di idee".

Domani alle 20.30, alla sede in via San Mauro 653, si celebrerà il traguardo importante dei 30 anni, insieme a tutti i soci in un evento aperto a tutti. Sarà l’occasione per aprire un dibattito che avrà come protagonisti i quattro sindaci che hanno visto nascere e crescere l’associazione, Edoardo Preger, Giordano Conti, Paolo Lucchi, Enzo Lattuca, e con la partecipazione del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Modera Silvia Cascetta, presidente Arci Romagna Cesena Rimini. "La serata sarà l’occasione - dice Cascetta - per chiedere al presidente Bonaccini di intercedere col governo per chiedere lo snellimento degli adempimenti burocratici, che sono molto gravosi per una piccola realtà come la nostra".