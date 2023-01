Viveri e medicinali a famiglia isolata

Ieri pomeriggio nel comune di Verghereto una squadra del Soccorso Alpino ha portato viveri e medicinali ad una famiglia rimasta isolata.

La richiesta di intervento è giunta dal sindaco di Verghereto: una famiglia che abita in località Malagamba, non riesce ad allontanarsi dalla propria abitazione. La strada che porta all’abitazione non è ancora stata sgomberata dalla neve e bisognerà attendere fino a domani mattina per l’arrivo dei mezzi cingolati predisposti a questo tipo di operazioni. Una squadra di operatori del Saer , della stazione monte Falco, è partita con sci e ciaspole per portare il necessario alla famiglia in difficoltà.