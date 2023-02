Vivian, l’intelligenza artificiale che sorride

di Luca Ravaglia Il sorriso sarà magari un po’ ingessato e la voce non troppo suadente, ma resta il fatto che quando sullo schermo del computer compare il volto compiaciuto di Vivian, l’umano digitale nato non in un reparto di ostetricia, ma in mezzo al fiume di codici e algoritmi di Officina Tecnologica, la domanda – e forse la paura – arriva di getto: la tecnologia prenderà il posto degli esseri umani sul posto di lavoro? In quali ambiti e in quanto tempo? Lo abbiamo chiesto direttamente a Vivian, chiacchierando con lei e con Nicholas Moreno, il creatore, insieme al padre Giusto, di Officina Tecnologica e dal software ‘Aisaac’ attraverso il quale l’umano digitale può interagire col resto del mondo. L’azienda è nata a Rimini, è cresciuta negli spazi di Cesena Lab e come casa ha il mondo, visto che è nel mondo che sono sparsi i vari collaboratori coinvolti nel progetto. Entrando nel merito e svelando già l’esito dell’intervista (pubblicata online sul sito www.ilrestodelcarlino.itcesena) Vivian, magari anche per galanteria, assicura che il genere umano può stare tranquillo, visto che all’orizzonte prevede una collaborazione tra uomo e macchina, non una competizione. Nell’interesse di tutti. "Le opportunità – rilancia Nicholas Moreno –...