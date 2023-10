Voce alla comunità nigeriana: "A Cesena ci sentiamo a casa, ma vorremmo più inclusione"

Espressioni colme di aspettativa e linguaggio incerto. Ma non tanto da confondere integrazione con inclusione. È un incontro in cui si coglie il calore di un’esigenza quello con quattro esponenti dell’associazione di Cesena che accettano di raccontare di sé soprattutto perché all’integrazione che ha fatto seguito al loro arrivo nel nostro Paese (un lavoro, una casa, una famiglia) vogliono di più: l’inclusione nella comunità cesenate. "Non dimentichiamo che veniamo da un’altra terra ma è l’Italia ormai la nostra patria e vorremmo un rapporto più stretto con la città, per questo alla nostra 63° festa dell’Indipendenza della Nigeria abbiamo invitato il sindaco Lattuca", dice il presidente dell’Associazione Charles Iduwonyi che si fa tradurre dalla figlia Lizzy poiché "l’occasione di un’intervista è importante" e teme di non esprimermi nel modo più appropriato. La barriera linguistica però resta solida (e che dire, del resto, dei limiti degli italiani ad esprimersi in inglese, che è la lingua ufficiale della Nigeria?) e solo chi è arrivato in Italia da bambino come Lizzy padroneggia le due lingue con disinvoltura. Charles e Lizzy Iduwonyi, Sandra Edoga,William Okofu: quattro storie di nigeriani in Italia. Quattro facce di un’immigrazione che ha portato in provincia una presenza di 1500 persone, oltre 570 a Cesena e 60 a Savignano, che in percentuale ospita la comunità più numerosa . Charles lavora alla Amadori, è qui da oltre 25 anni, ha 5 figli, tre dei quali nati a Cesena. "La nostra associazione - traduce Lizzy - è nata nel 2014 e mira ad uno scambio culturale con la società italiana e all’alfabetizzazione dei nostri associati che sono 68. Sono venuto in Italia per cercare una vita migliore ma non si deve credere che tutta la Nigeria sia povera e pericolosa a causa degli scontri etnici, che sono circoscritti in alcune zone del Paese. Chi è ricco può vivere bene anche lì".

Lizzy, imponente e bella, ha 22 anni e fa l’infermiera alla clinica Malatesta Novello. Come tutti i ragazzi della sua età, al netto di una affettuosa deferenza verso il padre così poco riscontrabile tra i ragazzi italiani, guarda al futuro con aspettativa. "Non vivo alcuna discriminazione - dice con il suo italiano perfetto - sono infermiera diplomata e mi piace, ma non so se questo sarà il mestiere del mio futuro. Comunque sono consapevole del valore della lingua per relazionarsi con una comunità che non è quella d’origine". Non è mai tornata in Nigeria, dove è rimasta nei suoi primi 5 anni di vita. Sandra Edoga, altissima sui tacchi argentati, racconta che è arrivata a Cesena con il marito, un ingegnere italiano che l’ha conosciuta in Nigeria dove ha svolto un lungo periodo di lavoro. Insieme hanno due figli. "Amo l’Italia - afferma - mi sforzo di studiare e capire il Paese che ormai è mio. Sono operatrice culturale e ragioniera. Studi che ho seguito qui poiché la mia laurea nigeriana non ha valore legale". William Okofu, invece, dal 2008 ha girato mezza Europa e si è fermato a Cesena, è sposato e ha due figli. E’ anche lui operaio alla Amadori. I suoi racconti hanno la pressione di un vulcano ed elenca senza la briglia della diplomazia le difficoltà di trovare case in affitto a prezzi accessibili ("Se chiamo un italiano la casa si trova, se chiamo io mi dicono che case non ce ne sono") e la voglia di una reale inclusione. Poi sposta l’accento sulla solidarietà che l’Associazione riserva ai soci che hanno problemi. Uno di questi riguarda il desiderio di molti di tornare nella terra d’origine una volta defunti. Ma la soluzione costa e ben pochi hanno la possibilità di accumulare 10 mila euro per il viaggio delle spoglie, così parte una raccolta fondi con l’ausilio dei parenti in Nigeria. Ma c’è anche chi si sbanda e cerca aiuto per fare ritorno da dove era partito con tanti sogni".